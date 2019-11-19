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  • Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...

Yok artık! Eski telefondan bakın ne yaptı...

bir döneme damga vuran efsane cep telefonu markası olarak aılıyor. 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:24
Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...

Yaptığı bu ustalığı diğer insanlardan da saklamayan Rus mühendis çalışmasını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O paylaşınca da milyonlarca kişi bu ilginç çalışmayı öğrenme fırsatı buldu.

İşte kare kare telefonla yapılan ustalık!

Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...

Önce telefonun içini açıyoruz.

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Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...
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Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...
Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...
Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...

Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.

Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...
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