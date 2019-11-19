Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...
Yok artık! Eski Nokia telefondan bakın ne yaptı...
Nokia bir döneme damga vuran efsane cep telefonu markası olarak aılıyor. 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani akıllı telefonların geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!
Giriş Tarihi: 19.11.2019
08:20
Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
08:24
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ