İMPARATORLUK SAVAŞ MÜZESİ

İmparatorluk Savaş Müzesi'nin her katını teker teker anlatmadan önce kısa bir bilgi vermek isterim. İngiltere genelinde beş İmparatorluk Savaş Müzesi bulunuyor. Bunların üçü Londra'da. Bizim gittiğimiz 1917 yılında tamamlanmış ve beş kattan oluşuyor. Her katta Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar, öncelikle Birleşik Krallık olmak üzere savaşa katılan her ülke hakkında belgeler görmek ve savaşta meydana gelen hemen hemen her konu hakkında bilgiler edinmek mümkün.