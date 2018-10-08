Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

Amerikalı milyarder Robert Pereira'nın sahibi olduğu ultra lüks villa, 159 milyon euroya satışa çıkıyor. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'de Hillsboro Plajı'nda yer alan Playa Vista Isle villası satışta. Amerikalı milyarder Robert Pereira'nıns ahibi olduğu villa için açık artırma 15 Kasım'da yapılacak. Atlantik kıyısındaki ultra lüks rezidansa biçilen değer ise 159 milyon euro. 2787 metrekarelik villada 22 banyo ve 11 yatak odası bulunuyor. Atlantik kıyısındaki ultra lüks villanın merdivenleri altın kaplama. Lüks villa yeni alıcısını bekliyor.