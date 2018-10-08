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Atlantik kıyısındaki ultra lüks satılıyor

Giriş Tarihi: 08.10.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 17:07
Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

Amerikalı milyarder Robert Pereira'nın sahibi olduğu ultra lüks , 159 milyon euroya satışa çıkıyor.

Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'de Hillsboro Plajı'nda yer alan Playa Vista Isle sı satışta.

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Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

Amerikalı milyarder Robert Pereira'nıns ahibi olduğu için açık artırma 15 Kasım'da yapılacak.

Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

Atlantik kıyısındaki ultra lüks rezidansa biçilen değer ise 159 milyon euro.

Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

2787 metrekarelik da 22 banyo ve 11 yatak odası bulunuyor.

Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

Atlantik kıyısındaki ultra lüks nın merdivenleri altın kaplama.

Atlantik kıyısındaki ultra lüks villa satılıyor

Lüks yeni alıcısını bekliyor.

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