ALANYA (KLEOPATRA PLAJI)

Alanya bir ucundan bir ucuna kadar kesintisiz sahili bulunan dünyaca ünlü bir tatil beldemiz. Her bütçeye göre hatta kumlu kayalık dilediğiniz her zevke göre de sahil bölgeleri var. En ünlüsü sarı kum plajıyla ünlü Kleopatra Plajı. Efsaneye göre Roma İmparatoru Antony Mısır Kraliçesi Kleopatra'ya Alanya'yı hediye ettiğinde her gün burada denize giriyormuş. İsmini de buradan aldığı biliniyor. Mavi bayraklı bu plajı yabancı turistler de çok seviyor.