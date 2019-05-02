Bingöl'de kırmızı lale zamanı!

Yöredeki lalelerin endemik bitki olup olmadığının araştırılması gerektiğini aktaran Yener, insanlar tarafından yok edilmeden lalelerin koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.
Yener, Bingöl'e turist çekecek potansiyele sahip olduğuna inandığı böylesi doğal güzelliğin yaşatılması için ilgili kurumlara büyük görevler düştüğünü kaydederek, "Bu lalelerin kültüre alınıp alınmayacağı, belediyelerin park ve bahçeler müdürlüklerinde bir materyal olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunun araştırılması gerektiğine inanıyorum. Buradaki tarlalar sürülmemiş. Gelecek dönemlerde buralar sürülürse bu çeşidin de yok olacağı kanısındayım." diye konuştu.