Bingöl'de kırmızı lale zamanı!

Kırmızı lalelerin Bingöl'de birçok bölgede lokal olarak görüldüğünü, Gözeler köyünde daha çok yayıldığını ifade eden Yener, lalelerin özellikle doğa tutkunları ve amatör fotoğrafçıları cezbettiğini belirtti.

Yener, ilkbaharın erken dönemlerinde açan lalelerin kısa süreliğine varlığını gösteren bir bitki olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: