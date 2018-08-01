Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...

Giriş Tarihi: 01.08.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 12:17
  • 1
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki 'na ilgi giderek artıyor.

  • 2
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan 'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller, seyir keyfi yüksek manzara sunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...

Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak da nitelendiriliyor.

  • 4
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...

Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan 'nı, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı 40 bini aştı.

  • 5
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
  • 6
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
  • 7
  • 21
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...
BİZE ULAŞIN