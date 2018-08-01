'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını...

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki 'güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer' olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na ilgi giderek artıyor. Milli Park Alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller, seyir keyfi yüksek manzara sunuyor. Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak da nitelendiriliyor. Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan Nemrut Dağı'nı, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı 40 bini aştı.