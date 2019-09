❱❱ KIRMIZI PLAJ

Çin'in Panjin şehrinde yer alan Kırmızı Plaj, kırmızı renkli kumları ile ünlü. Her yıl on binlerce turist bu kırmızı kumları görmek için bölgeye akın ediyor. Her yıl sonbaharda, Panjin'deki plaj kırmızıya bürünüyor. Bu nedenle adı Kırmızı Plaj. Kumlara bu rengi veren, tuzlu suda iyi büyüyen kırmızı renkli bir bitki olan Suaeda...