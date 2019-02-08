İshak Paşa Sarayı 2018'i rekorla kapattı

SARAY 2018'DE 121 BİN 94 ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Heybeti ve güzelliğiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, bu özellikleriyle 2018 yılında turist rekorunu da kırdı.

2014 yılında 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan, ardından bölgedeki olumsuzluklar nedeniyle ziyaretçi sayısı 2015'te 44 bin 603'e gerileyen İshak Paşa Sarayı, tüm çalışmalara rağmen 2016 yılında ancak 57 bin 175 kişi ağırlayabildi. Gerek bölgede sağlanan huzur, gerekse yapılan yatırımlarla tekrar eski günlerine dönmenin sinyalini veren İshak Paşa Sarayı, 2017 yılında 92 bin 830 turist sayısı ile 2014 yılı seviyelerine çıkabildi. 2018 yılında ise önemli bir çaba sergilenmesi ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere bir dizi çalışmaya tabi tutulan saray, 121 bin 94 yerli ve yabancı turist ağırlamayı başardı.