İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KERPE- KANDIRA

Kocaeli'de denize girilebilecek en uygun yerler burada. Hem umumi hem de özel plajlar var. Son yıllarda çevre illerden günübirlik de olsa sörf kaçamağı yapan sörfçülerin de çokça tercih ettiği bir yer. Buradaki Kartal Kayalıkları ise kesinlikle ideal günü batırma noktası.