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  • İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

'a çok yakın! 'de mutlaka görülmesi gereken yerler

Güzel havaların son demlerini yaşadığımız şu günlerde eğer hâlâ kullanmadıysanız kendinize sakin ve huzurlu bir tatil planı yapabilirsiniz. Bayram tatiliyle birlikte oldukça kalabalık olan yerler şu sıralar çılgın yaz kalabalığından biraz uzak... Yıllık izninizi kullanmadıysanız, gezi planları yapıyorsanız bu liste tam size göre!

Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 12:11
İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KOCAELİ YAYLALARI

yaylaları, Karadeniz yaylaları atmosferini günübirlik ayağınıza getiriyor. Çünkü Kocaeli'nin merkez dışındaki doğası tipik Karadeniz iklimi özellikleri taşıyor. Dağ tepe göz alabildiğince uzanan çam ormanları zirveye doğru bitmeye, dik yamaçlar düzleşmeye başlıyor.

Başiskele taraflarında İnönü Yaylası, Menekşe Yaylası, Kaya Üstü Yaylası, Serindere Kanyonu, Maşukiye taraflarında ise Kirazlı Yaylası, Kuzu Yaylasıgibi yaylalar var. Yazın buraları günübirlik pikniğe gelenlerle nispeten kalabalık oluyor ama sonbaharla birlikte yaylalar daha çok kampçılar, endurocular ve off roadculara kalıyor. Yazın buralara çobanlar sürülerini otlatmaya çıkıyor kışın da aşağı indiriyor.Bu nedenle yaylalarda irili ufaklı, çobanların kaldığı dağ evleri var.

İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

YUVACIK BARAJI - BAŞİSKELE

Karadeniz'in protitipi bir diğer yer. Yuvacık Barajı'na giden yol insanın içini açan manzaralarla dolu. Tepelerde Karadeniz usulü ahşap köy evleri, devasa çam ağaçları, dolambaçlı dağ yolları ve Kirazdere üstüne kurulmuş salaş mekanlar… Bizce Yuvacık Barajı'nı, Kirazdere Çayı üzerinden gözünüze kestirdiğiniz bir alabalık tesisinde yemek keyfini ve yukarıda bahsettiğimiz yaylalardan biri veya birkaçını birbirine ekleyerek kendinize günübirlik, dolu dolu bir program oluşturabilirsiniz. Yuvacık Barajı Yuvacık merkeze 8km 10dk, 'e 13km 20dk uzaklıkta.

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İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

BALLIKAYALAR TABİAT PARKI

1. Derece Doğal Sit Alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, 'a 1 saat uzaklıkta, , Gebze'de Tavşanlı Köyü'ne bağlı bir vadi. İstanbul'a bu kadar yakın olmasıyla hem trekkingciler hem kaya tırmanışcıları hem de doğaseverler için günübirlik İstanbul kaçamakları arasında.

İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KERPE - KANDIRA

Küçük bir Karadeniz kasabası olan Kerpe, deniz keyfi yapılabilecek sahilleri, enteresan yeryüzü oluşumları, sörfe uygun denizi ve kamp alanlarıyla 'nin sayfiye yeri.

İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KERPE- KANDIRA

'de denize girilebilecek en uygun yerler burada. Hem umumi hem de özel plajlar var. Son yıllarda çevre illerden günübirlik de olsa sörf kaçamağı yapan sörfçülerin de çokça tercih ettiği bir yer. Buradaki Kartal Kayalıkları ise kesinlikle ideal günü batırma noktası.

İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KEFKEN - KANDIRA

İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KEFKEN - KANDIRA

Kerpe'den sonra doğuya doğru devam ettiğinizde bir sonraki kasaba olan Kefken de yine küçük bir Karadeniz kasabası. Merkezinde pek de vakit geçirilecek yerler yok ama Kerpe'dekine benzer kıyı oluşumları görülmeye değer.

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