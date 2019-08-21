İstanbul'a çok yakın! Kocaeli'de mutlaka görülmesi gereken yerler

KOCAELİ YAYLALARI
Kocaeli yaylaları, Karadeniz yaylaları atmosferini günübirlik ayağınıza getiriyor. Çünkü Kocaeli'nin merkez dışındaki doğası tipik Karadeniz iklimi özellikleri taşıyor. Dağ tepe göz alabildiğince uzanan çam ormanları zirveye doğru bitmeye, dik yamaçlar düzleşmeye başlıyor.
Başiskele taraflarında İnönü Yaylası, Menekşe Yaylası, Kaya Üstü Yaylası, Serindere Kanyonu, Maşukiye taraflarında ise Kirazlı Yaylası, Kuzu Yaylasıgibi yaylalar var. Yazın buraları günübirlik pikniğe gelenlerle nispeten kalabalık oluyor ama sonbaharla birlikte yaylalar daha çok kampçılar, endurocular ve off roadculara kalıyor. Yazın buralara çobanlar sürülerini otlatmaya çıkıyor kışın da aşağı indiriyor.Bu nedenle yaylalarda irili ufaklı, çobanların kaldığı dağ evleri var.