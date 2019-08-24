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"'nın 'si"

'nın kadim topraklarına ev sahipliği yapan , tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 13:16
Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

'nın kadim topraklarına ev sahipliği yapan , tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

, uçsuz bucaksız geniş bozkırları, göğe yükselen zirveleri, kıvrımlı dağları, gölleri, vadileri, dört bir yanda boy gösteren Tanrı Dağları ve bakir doğasının yanı sıra tarihte gezinmek için harika bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yemyeşil cadde ve sokaklara, birbirinden güzel evlere ve son derece etkileyici doğaya sahip ülkenin şehirlerinde tertemiz köy havasını almak mümkün. Sahip olduğu birçok özellik dolayısıyla Kırgızistan, sessiz ve sakin tatilin, tatlı huzurun adresi olarak gösteriliyor.

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Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

KIRGIZİSTAN, TARİHİN DERİNLİKLERİNE KÖK SALMIŞ

Önemli bir coğrafya üzerine kurulu , tarihin derinliklerine kök salmış. Bu ülkedeki eserler görenleri zaman yolculuğuna çıkarıp etkiliyor.

Türk mitolojisi ve bozkır kültürünün izlerini içinde barındıran Manas Destanı'nın doğduğu Tanrı Dağlarının hakimiyeti altındaki ülkede, yüksekliği 4 bin metreden fazla 19 dağ ile uzunluğu 50 kilometreden fazla 22 vadi bulunuyor.

Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

Yüksek dağlar ve onların arasındaki vadilerden oluşan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 65'ini Tanrı Dağları kaplıyor. Bu nedenle , "'nın 'si" olarak adlandırılıyor. Orta Asya'daki çöl ve stepler yerine Kırgızistan'da yeşil vadiler ve yaylalar bulunuyor.

Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

199 bin 951 kilometrekare yüz ölçümüyle Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle 'da bağımsızlığını kazanan ülkelerin en küçüğü. Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülke, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile çevrili. Denize kıyısı olmayan ülkede çok sayıda göl bulunuyor. Titikaka Gölü'nden sonra dünyanın en büyük ikinci krater gölü Issık Göl bunlardan sadece biri....

Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, KKTC ve Türkiye'nin yanı sıra yedi bağımsız Türk devletinden biri... Kırgızistan ayrıca Türk dünyasının çatı kuruluşu Türk Keneşi (Konseyi) ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'na (TÜRKSOY) üye ülke.

Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

BAŞKENT BİŞKEK CETVELLE ÇİZİLMİŞ GİBİ DÜZENLİ

Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip başkent Bişkek geniş yolları, kaldırımları gölgeleyen ağaçları ve geniş parklarıyla ruh açıcı bir görüntü sunuyor.

Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

Çuy Nehri vadisinde bulunan Bişkek, adeta cetvelle çizilmiş gibi düzenli bir şehir. Sıradağlarla çevrelenmiş başkent, Sovyet mimarisinden izler taşıyan yapıtların yer aldığı Ala-Too Meydanı etrafına kurulmuş. Kentin kalbinin attığı meydanda dış yüzeyinin beyaz olması dolayısıyla Beyaz Saray olarak adlandırılan parlamento binası ve Tarih Müzesi bulunuyor. Meydanın tam ortasında ulusal kahraman Manas'ın heybetli heykeli, arkasında mimari bakımdan etkileyici Kırgız Ulusal Filarmoni binası yer alıyor.

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