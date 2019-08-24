Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

Kırgızistan 199 bin 951 kilometrekare yüz ölçümüyle Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Orta Asya'da bağımsızlığını kazanan ülkelerin en küçüğü. Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülke, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile çevrili. Denize kıyısı olmayan ülkede çok sayıda göl bulunuyor. Titikaka Gölü'nden sonra dünyanın en büyük ikinci krater gölü Issık Göl bunlardan sadece biri....
Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, KKTC ve Türkiye'nin yanı sıra yedi bağımsız Türk devletinden biri... Kırgızistan ayrıca Türk dünyasının çatı kuruluşu Türk Keneşi (Konseyi) ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'na (TÜRKSOY) üye ülke.