Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan

Kırgızistan, uçsuz bucaksız geniş bozkırları, göğe yükselen zirveleri, kıvrımlı dağları, gölleri, vadileri, dört bir yanda boy gösteren Tanrı Dağları ve bakir doğasının yanı sıra tarihte gezinmek için harika bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yemyeşil cadde ve sokaklara, birbirinden güzel evlere ve son derece etkileyici doğaya sahip ülkenin şehirlerinde tertemiz köy havasını almak mümkün. Sahip olduğu birçok özellik dolayısıyla Kırgızistan, sessiz ve sakin tatilin, tatlı huzurun adresi olarak gösteriliyor.