Şile'de foto safari! İşte İstanbul'un incisinden en güzel kareler...

El değmemiş pek çok doğal güzellikleri, flora ve fauna zenginliği, kültürü, folklorü, müziği, yaşam şekli, yemekleri ve insanı ile FotoSafari için oldukça elverişli bir ülkeye sahibiz. İstanbul'da ise bunun en güzel örneklerini hemen yanı başımızdaki Şile'de görmek mümkün. Bu amaçla Şile Belediyesi FotoSafari turları düzenleyerek, Şile'nin bu eşsiz güzelliklerini tanımaya ve keşfetmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. İnsanların hem gezmek, hem de gezerken gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflama isteklerini karşılayacak Şile'de 57 köy bulunuyor. Karadeniz kıyısında bulunan, şelaleleri, ormanları, dereleri, yeşil alanları ve temiz havası sebebiyle fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi. Kasım ayında düzenlenen etkinlikte ise; tarihi köy evleri, doğası, limanı, balıkçıları, kalesi, feneri, odun kömürü, köy ekmeği gibi birçok özellikleri fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.