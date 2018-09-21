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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler

Giriş Tarihi: 21.09.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 11:19
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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler
Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Sosyalist Sanat Müzesi

1944-1989 arasında sosyalizmle yönetilen Bulgaristan'a dair sanat eserlerinin toplandığı , türünün ilk örneğidir.

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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler
Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Etnografya Müzesi

de, 50 binden fazla müzik aleti, kıyafet, mücevher ve dokuma gibi kültürel ögeleri temsil eden obje sergileniyor.

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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler
Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Ulusal Politeknik Müzesi

1957'den itibaren koleksiyonları sergilenen de 22 bin parça obje olmakla beraber en ilgi çekici mekanik objelerin başında saatler geliyor.

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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler
Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Yeryüzü ve İnsan Ulusal Müzesi

de, ulusal doğal mirası önemli bir parçası olarak mineraller ve mineral kaynaklarının ülke çapında arama, edinme, keşif, koruma ve sunumu yapılıyor.

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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler
Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Ulusal Tarih Müzesi

1973'te kurulan Bulgaristan'ın en büyük sinde 650 bin parça obje sergileniyor.

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'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz ler
Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Sofya Arkeoloji Müzesi

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