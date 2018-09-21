Sofya'ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz müzeler

Sosyalist Sanat Müzesi 1944-1989 arasında sosyalizmle yönetilen Bulgaristan'a dair sanat eserlerinin toplandığı müze, türünün ilk örneğidir. Etnografya Müzesi Müzede, 50 binden fazla müzik aleti, kıyafet, mücevher ve dokuma gibi kültürel ögeleri temsil eden obje sergileniyor. Ulusal Politeknik Müzesi 1957'den itibaren koleksiyonları sergilenen müzede 22 bin parça obje olmakla beraber en ilgi çekici mekanik objelerin başında saatler geliyor. Yeryüzü ve İnsan Ulusal Müzesi Müzede, ulusal doğal mirası önemli bir parçası olarak mineraller ve mineral kaynaklarının ülke çapında arama, edinme, keşif, koruma ve sunumu yapılıyor. Ulusal Tarih Müzesi 1973'te kurulan Bulgaristan'ın en büyük müzesinde 650 bin parça obje sergileniyor. Sofya Arkeoloji Müzesi