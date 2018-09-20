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"'nin Maldivleri" bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı.

AA Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 20.09.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 17:29
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"'nin Maldivleri" bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerini adeta büyüleyen , 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.

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"'nin Maldivleri" bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

AA'nın haberine göre yüksek turizmin potansiyeline sahip "'nin Maldivleri", son yıllarda geleneksel ve sosyal medya sayesinde popülerliği arttı.

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"'nin Maldivleri" bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Yaz sezonunda 'nin ve dünyanın birçok yerinden bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi 'ne akın etti.

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"'nin Maldivleri" bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

1989 yılından beri doğal sit alanı statüsünde olan , Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan magnezyum yüklü beyaz kayalara sahip.

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