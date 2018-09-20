Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı. Göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerini adeta büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor. AA'nın haberine göre yüksek turizmin potansiyeline sahip 'Türkiye'nin Maldivleri', son yıllarda geleneksel ve sosyal medya sayesinde popülerliği arttı. Yaz sezonunda Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi Salda Gölü'ne akın etti. 1989 yılından beri doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü, Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan magnezyum yüklü beyaz kayalara sahip.