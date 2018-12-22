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’da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli merkezlerinden , hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli yabancı turistler pistleri doldurarak kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 17:16
Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Yeni sezonun açılmasını ve kar kalınlığının 44 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen tatilciler hafta sonu tatilinde 'beyaz cennet' olarak bilinen 'ı doldurdu.

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan , yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken, pistlerde adım atacak yer kalmadı.

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kayak yapmayı yeni öğrenenlerin ise zorlandığı görüldü.

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Günübirlik gelen bazı vatandaşlar ise kızak yaparak kar topu oynadı.

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olduğu 'da, kar kalınlığı ise 44 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

2018 yılının sonuna doğru yaklaşılırken otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.

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