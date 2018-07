"HER YIL GELİRİZ"

Sahil kum değil ince çakıl taşlarından oluşuyor. Bu durum benim ayaklarımı acıtsa da halk memnun. "Kum çok bulaşıyor çakıl daha iyi" diye savunuyor mavi bayrak plajını. Gezindikçe İstanbul'dan gelen bir aileye rastlıyorum. Baba aslen Vanlıymış. "Bu plaj sayesinde çoluk çocuğu Van'a gelmeye ikna ettim. Her gün buraya gelip yüzüp mangalımızı yakıyoruz. Artık her sene geliriz" diyor.