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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler

Giriş Tarihi: 15.03.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 17:44
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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler

18 Mart 'nin 103. yıldönümünü coşku ile kutluyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu önemli ve anlamlı gün tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 18 Mart birçok okulda yapılacak olan törenlerde okunacak. Biz de en güzel kısa ve uzun Çanakkale Zaferi şiirleri sizler için bu başlık altında derledik. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili coşku dolu şiirleri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

18 MART 2018 ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

İşte Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü için seçtiğimiz coşku dolu şiirler;

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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
Vatan toprağı için can ile serden geçen
Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
Komayacağız yerde şehitlerin kanını
Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab
Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler

ZAFER MARŞI

Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar

Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
Türk'ün tarihine binbir zafer ekler

Dünya atımın nalları altında ezildi
Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.

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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRİ

Analar babalar atalar ağlıyor
Düşman askeri doğru durmuyor
Çanakkale şehit veriyor

Kim bilir hangi asker
Kim bilir hangi vatan
Yok olup gidiyorlar bu dünyadan
Gözleri bile yaşarmadan

Ana kucacı asker ocağı
Çanakkaledeki düşmanları
Düşünmeden şehit olan asker
Kendi vücudunu sper eder

Şimdi kurtuldu tüm türkiye
Askerlerin sayesinde
Sende önem ver vatanınla devletine
Hiç bir zaman düşmana ezdirme

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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler

ÇANAKKALE ŞEHITLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

M.Akif ERSOY

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18 Mart şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! - 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa ve uzun şiirler
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