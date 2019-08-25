2019 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Ortadoğu'da Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

Herkes hayatında bir defa da olsa "Dünyanın en güçlü orduları hangileri?" sorusunun yanıtını araştırmıştır. Merakla beklenen sıralama belli oldu. Dünyanın dengelerini belirleyen ülkelerin askeri ve ekonomik güçleri oluyor. Binlerce yıldır gerek coğrafyamız gerek dünyanın her yerinde askeri güç masada ve sahada söz sahibi olmak için en önemli etkenler arasında yer alıyor. Türkiye'nin askeri gücü tarihin ona yüklediği sorumluluk ve stratejik konumuyla da birleşince ordumuzun etkin bir kuvvet olmasını gerektiriyor. Global Fire Power sitesi asker sayısı, askeri araçlar ekonomik güç stratejik konum gibi verileri baz alarak dünya ordularının askeri güçlerini puanlıyor. Yıllardır bu verileri toplayan sitenin puanlamasına göre Türk ordusu dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirvedeki ülkelerden biri.