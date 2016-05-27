57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

Bundan tam 57 yıl önce, 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir grup asker yönetime el koyarak seçilmiş siyasi iktidarı düşürdü. Darbeden 1 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan asıldı. Türkiye bu dramı hiç unutmadı. 15 Temmuz FETÖ darbesini sulandırmaya çalışanlar ve FETÖ ağzıyla konuşarak "kontrollü darbe" diyenler için 27 Mayıs ihanetini bir kez daha hatırlatmak istedik.