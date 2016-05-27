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Giriş Tarihi: 27.05.2016 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:17

57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

Bundan tam 57 yıl önce, 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir grup asker yönetime el koyarak seçilmiş siyasi iktidarı düşürdü. Darbeden 1 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan asıldı. Türkiye bu dramı hiç unutmadı. 15 Temmuz FETÖ darbesini sulandırmaya çalışanlar ve FETÖ ağzıyla konuşarak "kontrollü darbe" diyenler için 27 Mayıs ihanetini bir kez daha hatırlatmak istedik.

57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

27 Mayıs Darbesi, 27 Mayıs 1960'da yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe olarak tarihe geçmiştir.

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57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

1950 senesinde iktidara gelen Demokrat Part'ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke idaresine tümüyle el koyduğunu radyodan duyurdu..

37 subaydan oluşan Ulusal Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM'yi feshetti, politik faaliyetleri askıya aldı, Reisicumhur Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere bir çok Demokrat Partili kişiler gözaltına alındı.

57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ve "Kore Kahramanı" Tahsin Yazıcı da gözaltına alınanlar arasındaydı.

57. yıl dönümünde 27 Mayıs utancı!

İşte 27 Mayıs'ta yapılan ve Türkiye'nin yüz karası olarak bilinen darbenin fotoğrafları..

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