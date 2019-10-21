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450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Hamdi Nart (42), çocuk yaşta başlayan merakı tutkuya dönüştü. Nart, çoğunluğu yurt dışından satın alınan 450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonun sahibi oldu.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:10
450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

Kırkağaç ilçesinde internet kafe işleten Hamdi Nart, çocukluktan gelen merakıyla 450 maket motosikleti dükkanına yaptırdığı vitrinde sergiliyor.

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

Maket motosikletlerinin yüzde 80'ini Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden temin ettiğini, diğerlerini Türkiye'nin çeşitli illerinden satın aldığını ifade eden Nart, maket koleksiyonuna toplam 35 bin lira harcadı.

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450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

Koleksiyonundaki maket motosikletlerin en ucuzuna 20 lira, en pahalısına 5 bin lira verdiğini belirten Hamdi Nart, "20 yıldır biriktirdiği maketleriyle Türkiye'nin en büyük maket koleksiyonlarından birine sahibim. Bu durum zamanla tutkuya dönüştü.

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

Türkiye'de bu kadar maketini bulmak gerçekten zor. O nedenle birçoğunu yurt dışından eş dosta getirttim. Bazılarını da internetten sipariş verip, aldım. Bunun dışında 3 adet de kullandığım gerçek motosikletim var" dedi.

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

merakının küçük yaşlarda televizyonlarda görmesiyle başladığını anlatan Hamdi Nart, "Denk geldikçe maket motosikletler alıyorum. Maket koleksiyonum içerisinde cross, scooter, racing gibi motosiklet maketi çeşidi bulunuyor. Bunları kesinlikle satma gibi bir düşüncem yok.

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var

Ben yaşadığım sürece benimle birlikte kalacak, ben öldükten sonra değerini bilen birisine bağışlayacağım. Bunların herhangi bir bakımı yok, sadece tozlarını alıyoruz. Ama tozlarını almak bile 2-3 gün sürüyor" diye konuştu.

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var
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