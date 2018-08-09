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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

tarafından sürdürülen araştırmalar 'un 5 bin yıllık tarihini ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 09.08.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 10:48
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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Selçuklu, Osmanlı ve Bizans dönemini kapsayan 4 kültür tabakasının tespit edildiği bölgede 'un İslamiyet öncesi tarihi keşfedildi.

Muş'un Tepeköyü Höyüğü'nde Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülmekte olan kazı çalışmasıyla Muş'un 5 bin yıllık tarihi ve İslamiyet öncesi arkeolojik bulguları gün yüzüne çıkarıldı.

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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

'un Varto ilçesine bağlı Tepeköyü Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazı çalışmaları Muş tarihini ortaya çıkardı. Alparslan-2 Barajı yapım çalışmaları sonucu kurtarma kazısı yapan arkeologlar, İslamiyet öncesine ait 200 eser ve taşınabilir bulgular elde etti.

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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahlat Müze Müdür Vekili ve Tepeköyü Höyük Kazı Başkanı Mikail Ercek, tarihi için çok önemli bir kazı çalışması yapıldığını söyledi.

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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Ercek, "Bu çalışmalara girmeden önce Tepeköyü Höyüğü'nün nerede olduğuna dair bazı bilgiler vermek istiyorum. Tepeköyü Höyüğü, Varto ilçesi Tepe köyde bulunmaktadır. Erzurum- yolunun 40. kilometresinde yer alıyor. Doğusundan Bingöl çayı geçmektedir. Batısında ise Muş - Erzurum karayolu bulunuyor. Tepeköyü Höyüğü yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana yayılmış ve 17 metre yüksekliğindedir.

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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Burada neden böyle bir çalışma başlattık? Alparslan-2 Barajı yapımıyla beraber etki alanında kalan 3 tane arkeolojik merkezimiz bulunmaktadır. Bunlardan biri Tepeköyü Höyüğü, ikincisi Urartu Kayalıdere, üçüncüsü ise Kızkalesi. Su kotunun altında kaldığı için önceliğimizi Tepeköyü Höyüğü'ne verdik ve burada bir kazı başlattık. Çünkü bunu yapmamız gerekiyordu. Yapmadığımız takdirde tamamen suyun altında kalacaktı ve burayı kurtarmak mümkün hale gelmeyecekti. Onun için önceliğimizi buraya verdik ve burada çalışmaya başladık. Bu çalışmalara ilk 2014 yılında başladık. O zaman Alparslan-2 Barajı'nın yüklenici firması Enerjisa'ydı.

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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Bir sezon biz burada çalışma gerçekleştirdik. Çeşitli nedenlerden dolayı Enerjisa bu işi bıraktıktan sonra 2 yıl gibi bir süreyle çalışmaya ara verildi. Daha sonra bu baraj çalışması Energo-Pro ve Murat Nehri AŞ'ye verildi. Verildikten sonra da tekrar biz 2016 yılında bu çalışmaya başladık ve halen çalışma devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız çok verimli geçti ve burada yaptığımız ilk kazı olması hasebiyle bölgesi için çok önemli olduğu bilincinde kalarak, bu hassasiyet içerisinde hummalı bir çalışmaya başladık" dedi.

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5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

'SELÇUKLU, OSMANLI VE BİZANS DÖNEMİNİ KAPSAYAN 4 KÜLTÜR TABAKASI TESPİT ETTİK'

Selçuklu, Osmanlı ve Bizans dönemini kapsayan 7 yapı ve 4 kültür tabakası tespit ettiklerini aktaran Ercek, "Tepeköyü Höyüğü çok ayrıntılı bilgiler barındırıyor. Özellikle mimari konusunda ve bunun yanında o döneme ait taşınır buluntular olduğu hakkında bilgi vermiştir. Stratigrafi anlamında olaya baktığımızda, tam 7 tane yapı katı tespit ettik. Kültür olarak baktığımızda 4 kültür tabakasını tespit ettik. Ortaçağdan başlayarak, Ortaçağ hangi dönemleri kapsıyor? Selçuklu, Osmanlı, Bizans dönemini kapsıyordu. İkinci yapı katı, Urartu.

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