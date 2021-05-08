1 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de etkilerini sürdüren covid-19'a ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel son durum verileri peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 20 bin 107 kişinin covid-19 test sonuçları pozitif çıkarak tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak edilerek 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Kamuoyu tarafından merak edilen 7 Mayıs corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları ve en son haberler.