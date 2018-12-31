A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte yılbaşı özel 3 Ocak A101 aktüel ürünler listesi...

A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Özellikle dar ve orta gelirli aileler ve bireyler tarafından oldukça sıkı bir şekilde takip edilen ve her hafta yaptığı özel indirimlerle dikkatleri üzerine çekmeye başaran A101 marketinin aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geldi. 3 Ocak aktüel ürünler listesi ile birbirinden güzel ve kaliteli ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftanın sürpriz ürünü olarak alcatel tablet öne çıkarken özellikle ev ekonomisine yönelik aletler aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekiyor. Her hafta vatandaşlar tarafından merak içinde beklenen a101 aktüel ürünler kataloğu burada!