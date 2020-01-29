Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'ni İsrail'e veriyor. Kudüs'ü tek parça halinde siyonistlerin başkenti ilan ediyor. Bunun adı zillettir. Bunun adı işgaldir, katliamdır. Buna yanıtımız Filistin halkıyla daha fazla dayanışma, Türkiye'nin İsrail ile her türlü ilişkilerinin kesilmesi için mücadele, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım ve boykot olmalıdır" dedi.