Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama

Akar ve Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye'nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır'da "havacılar" ve Trabzon'da "denizciler"le bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen , Mehmetçiğe hitap etti.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 11:09
Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye'nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır'da "havacılar" ve Trabzon'da "denizciler"le bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen , Mehmetçiğe hitap etti.

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

Milli Savunma Bakanı ve Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye'nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır'da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen , Mehmetçiğe hitap ederek, "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep'e gitti. Gaziantep Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti.

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden sorumlu birliğin Müşterek Harekat Merkezi'nde faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi. Askerlerle yemekhanede karavanadan yemek yiyen Akar ve Komuta Kademesi'nin bir sonraki durağı ise Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu.

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçikle bir araya geldi.

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEHMETÇİĞE KUTLAMA

Akar ve Komuta Kademesi daha sonra Trabzon'a geçerek Karadeniz Uyumu Harekatı'nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz fırkateynine çıkan Bakan Akar ve komutanlara köprü üstünde faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar daha sonra personelle bir araya geldi. Bu sırada da telefonda bahriyelilere hitap etti. Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerine Mehmetçik "sağ ol" diyerek karşılık verdi.

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden üç kuvvetli kutlama

"GEREKENİ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, kara, deniz ve hava birliklerindeki konuşmalarında, Mehmetçiğin bugüne kadar büyük başarılar kazandığını, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için önemli fedakarlıklar yaptığını vurguladı. Akar, "Bizim için asil milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği çok önemli. Bunun için de etkin, caydırıcı, saygın Silahlı Kuvvetleri olarak gece-gündüz demeden elimizden gelen gayreti en yüksek düzeyde göstererek verilen görevleri bugüne kadar başardık, başarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BİZE ULAŞIN