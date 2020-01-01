Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEHMETÇİĞE KUTLAMA

Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Trabzon'a geçerek Karadeniz Uyumu Harekatı'nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz fırkateynine çıkan Bakan Akar ve komutanlara köprü üstünde faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar daha sonra personelle bir araya geldi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonda bahriyelilere hitap etti. Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerine Mehmetçik "sağ ol" diyerek karşılık verdi.