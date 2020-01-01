Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama

"GEREKENİ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, kara, deniz ve hava birliklerindeki konuşmalarında, Mehmetçiğin bugüne kadar büyük başarılar kazandığını, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için önemli fedakarlıklar yaptığını vurguladı. Akar, "Bizim için asil milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği çok önemli. Bunun için de etkin, caydırıcı, saygın Silahlı Kuvvetleri olarak gece-gündüz demeden elimizden gelen gayreti en yüksek düzeyde göstererek verilen görevleri bugüne kadar başardık, başarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.