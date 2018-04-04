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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

'i ölümünün 21.yıldönümünde kabrini ziyaret eden Genel Başkanı , "Ölümünün 21.yıldönümünde merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş beyi dualarımızla ve özlemlerimizle anmak maksadıyla kabri başındayız. Onu rahmet, minnet ve fatihalarla yad ediyoruz. 80 yıllık hayatını Türklük şuuruna, İslam ve ahlak değerlerine adamış olan ve yaşadığı döneme damga vuran bir vatan sevdalısıydı" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 04.04.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 17:49
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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

'i ölümünün 21.yıldönümünde kabrini ziyaret eden Genel Başkanı , "Ölümünün 21.yıldönümünde merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş beyi dualarımızla ve özlemlerimizle anmak maksadıyla kabri başındayız. Onu rahmet, minnet ve fatihalarla yad ediyoruz. 80 yıllık hayatını Türklük şuuruna, İslam ve ahlak değerlerine adamış olan ve yaşadığı döneme damga vuran bir vatan sevdalısıydı. Ömrünü milletine adamış, hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle dolu geçmiştir. Tuzaklara karşı milli şuurun, yıkıma karşı dik duruşun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun simgesi olmuştur." ifadelerinde bulundu.

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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

"Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü ve sabrı sayesinde günümüze ışık tutmuştur. Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı, kalıcı ve milli ve isabetli çözüm önerileri kalıcılığını korumaktadır. İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştı. Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan Milliyetçi ülkücü harekete liderlik yapmıştı. Ömrünü Türk milletine adamış olan bir siyaset adamıydı. Kendisi yarınlara uzanan meşale ve geleceği aydınlatan bir umuttur. Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. Ne mutlu bize ki, bugün birçok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş beyin fikirleri Türk milletinin birliği ve Türkiye'nin dirliği için çok önemli mesajlar içermektedir."

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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

"KUTLU DAVAMIZI DEVLETİMİZİN BEKASINA ADADIK"

"Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı devletimizin bekasına adadık. Tuzakları yok ettik, karamsarlıkları aştık. Bizler en çetin imtihanlardan alnımızın akıyla çıktık. Kararlılığımızı milletimizden aldık. Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman tehditlere ve baskılara boyun eğmemişti. Bizler de ne pahasına olursa olsun aynısını yapacağız. Ahlakçılık diyeceğiz, milli ve manevi değerlerimizi koruyacağız. İlimcilik diyecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükselteceğiz."

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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

"TÜRK MİLLETİNİ HAKETTİĞİ KUDRETLİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

"Bizler ülkemizin istikrarı ve bekası için mücadele verirken siyasi hesaplamalar peşinde olamazdık. Kaçanlara ve kananlara inat Milliyetçi Hareket Partisi bugün çok daha güçlüdür. Binlerce yıllık mazisi olan milletimizin yüzyıl ve hatta bin yıla kadar ilerletecek kararlılığa, cesarete ve uzak görüşlülüğe hamdolsun sahibiz.

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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Gayemiz, Türk milletini hakettiği kudretli seviyelere taşımaktır. Zalimleşen dünyada mazlumun elini tutan taraf olacağız. Adalet sancağını elden düşürmeyecek ve dalgalanmaya devam edeceğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bizler bu duruşu benimsemiş ve vatan, millet değerlerini koruyan bu kutlu nesil dimdik ayaktadır.

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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Bu vesileyle, kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç yeri değişmeyecek olan merhum başbuğumuz beyi, tüm aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle yad eder ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum.

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vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Sözlerime son verirken, hepiniz sağolun, varolun ve Allah'a emanet olun. Saygılarımla."

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