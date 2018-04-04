Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde mezarı başında anıldı

DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

"Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü ve sabrı sayesinde günümüze ışık tutmuştur. Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı, kalıcı ve milli ve isabetli çözüm önerileri kalıcılığını korumaktadır. İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştı. Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan Milliyetçi ülkücü harekete liderlik yapmıştı. Ömrünü Türk milletine adamış olan bir siyaset adamıydı. Kendisi yarınlara uzanan meşale ve geleceği aydınlatan bir umuttur. Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. Ne mutlu bize ki, bugün birçok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş beyin fikirleri Türk milletinin birliği ve Türkiye'nin dirliği için çok önemli mesajlar içermektedir."