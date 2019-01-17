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  • Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.01.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 08:09
Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı, Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Yassıçal Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kazada yaralanan 35 kişi ise ambulanslarla Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Otobüsteki kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a doğru hareket ettiği öğrenildi.

Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

OTOBÜSTE BULUNANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı.

Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK

Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbula geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu. Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık dedi.

Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

BUZLANMADAN DOLAYI OTOBÜS ANİDEN YALPALADI

Salim Büyürkan Otobüs buzlanmadan dolayı aniden yalpalandı ve devrildi. Şoför kurtaramadı. Ordunun Mesudiye ilçesinde cenazemiz vardı. Definden sonra İstanbula dönüyorduk. Taşovada yemek molası verdik. Moladan sonra tekrar yola çıktık ardından kısa bir süre sonra meydana geldi diye konuştu.

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