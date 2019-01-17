Amasya'da belediye otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK

Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbula geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu kaza meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu. Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık dedi.