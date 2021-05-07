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Haberler Galeri Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:50

ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 yaklaşıyor...

Mayıs ayı ile beraber 2021 tarihi için de geri sayım devam ediyor. Annelerimizin öneminin ve değerinin anlaşıldığı, bu önemli gün her sene Mayıs'ta kutlanıyor. Bu doğrultuda, , bu yıl ayın kaçında kutlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bununla beraber, en güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajı sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, 2021 ve Anneler günü ne zaman kutlanacak konusuyla ilgili gelişmeler

Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor...

Annelerimizin değerinin, öneminin ve bizler için anlamının en iyi anlaşıldığı günlerden olan yaklaşıyor. Anneler Günü, her yıl ülkemizde Mayıs'ta kutlanıyor. Mayıs'ın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, 2021 kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. öncesinde hediye siparişi vererek annelerini mutlu etmek isteyenler, bu önemli günün tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak ve ayın kaçında? İşte, Anneler Günü tarihi 2021

Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

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Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor...

2021 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Yani, bu yılki 9 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece "insanlığı kaybetmeme" inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.

Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor...

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

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