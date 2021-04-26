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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:02

açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları kapsamında heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda online olarak tamamlanan Bahar dönemi vize sınavlarına katılan öğrenciler, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Bahar dönemi sınav sonuçları ile aday öğrenciler online sınavlardan kaç puan aldığını görmüş olacak. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları açıklandı duyurusu için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan açıklama bekleniyor.İşte, 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır konusuyla ilgili gelişmeler

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan ' açıklandı' açıklamasına kilitlendi. Bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online ortamda tamamlandı. Bu noktada, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yüz binlerce öğrenci, final sınavları öncesinde vizelerden kaç aldığını AÖF sınav sonuçları neticesinde öğrenecek. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖF online sınav sonuçları hakkında gelişmeler

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ BİTTİ

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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