Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler ve anma törenleriyle yad ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Tüm Türkiye o tarihte büyük bir yas içindeydi. Atatürk'ün cenaze töreninden fotoğraflarda ise vatandaşların yaşadığı büyük hüzün yıllar önce bakın nasıl görüntülenmiş.
Giriş Tarihi: 10.11.2019
10:45
Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
10:51
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