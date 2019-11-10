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  • Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı

'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı

Cumhuriyeti'nin kurucu ulu önderi , ebediyete intikalinin 81. yılında yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler ve anma törenleriyle yad ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Tüm Türkiye o tarihte büyük bir yas içindeydi. Atatürk'ün cenaze töreninden fotoğraflarda ise vatandaşların yaşadığı büyük hüzün yıllar önce bakın nasıl görüntülenmiş.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 10:51
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı

İşte yıllar sonra ortaya çıkan o fotoğraflar! Türk milleti kurucu önderi 'ü ebediyete böyle uğurladı...

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı

Fotoğraflarda yaşanan derin üzüntü objektiflere yansıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı
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Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar! Türk milleti onu ebediyete böyle uğurladı
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