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Haberler Galeri Avrupa'da ilk 3'te dünyada ilk 10'da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 11:10

Avrupa'da ilk 3'te dünyada ilk 10'da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...

Türkiye'de ilk kez İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği İSLAB Projesi ile, İstanbul'daki 8 laboratuvar tek çatı altında birleştirilerek 4 merkezi laboratuvar kuruldu. İstanbul'daki 54 kamu hastanesi ile 4 bin 500'e yakın aile hekiminin istediği tüm testler, kuryelerle bu 4 laboratuvara gönderiliyor. Sabah test veren hastanın, en geç öğleden sonra 15.00'de sonuçlarını alabilmesi sağlanıyor. Günde 500 binden fazla test çalışma kapasitesine sahip 4 laboratuvardan en büyüğü ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan İSLAB-4. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, günde 200 bin numunenin çalışılabildiği İSLAB 4'ün test kapasitesi bakımından Avrupa'da ilk 3, dünyada ise ilk 10 arasında yer aldığını vurguladı.

Avrupa’da ilk 3’te dünyada ilk 10’da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...

İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinden devlet hastanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden şehir hastanelerine kadar, hastalardan istenen yüzbinlerce test, "İSLAB Projesi" kapsamında 4 merkezi laboratuvarda aynı standartta çalışılıyor. Hastalardan alınan numuneler sabah 10.00'dan itibaren kuryeler aracılığıyla merkezi laboratuvarlara götürülmeye başlanıyor.

Avrupa’da ilk 3’te dünyada ilk 10’da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...

Aile sağlığı merkezi ya da herhangi bir kamu hastanesinde sabah testini veren vatandaş, en geç öğleden sonra 3'te test sonucunu online olarak görebiliyor.

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Avrupa’da ilk 3’te dünyada ilk 10’da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...

İSLAB Projesi kapsamında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde İSLAB 1, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde İSLAB 2, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde İSLAB 3 ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İSLAB 4 olmak üzere İstanbul'da ikisi Anadolu, ikisi Avrupa yakasında 4 merkezi laboratuvar kuruldu.

Avrupa’da ilk 3’te dünyada ilk 10’da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...

8 AYRI LABORATUVAR TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da hayata geçirilen bu proje sayesinde artık vatandaşların eşit standartlarda hizmete kavuşabildiğini anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, "İSLAB'dan önce İstanbul'da 6 tane merkez laboratuvar ile aile sağlığı merkezlerine hizmet veren iki tane Halk Sağlığı Laboratuvarı vardı.

Avrupa’da ilk 3’te dünyada ilk 10’da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...

Bu proje ile birlikte daha önce var olan 6 merkezi laboratuvar ile 2 Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı, o iki ayrı grubun hizmeti bu 4 laboratuvarda toplanarak bir potada eritilmiş oldu" dedi.

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