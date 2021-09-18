Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:10Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 11:10
Avrupa'da ilk 3'te dünyada ilk 10'da! Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha...
Türkiye'de ilk kez İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği İSLAB Projesi ile, İstanbul'daki 8 laboratuvar tek çatı altında birleştirilerek 4 merkezi laboratuvar kuruldu. İstanbul'daki 54 kamu hastanesi ile 4 bin 500'e yakın aile hekiminin istediği tüm testler, kuryelerle bu 4 laboratuvara gönderiliyor. Sabah test veren hastanın, en geç öğleden sonra 15.00'de sonuçlarını alabilmesi sağlanıyor. Günde 500 binden fazla test çalışma kapasitesine sahip 4 laboratuvardan en büyüğü ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan İSLAB-4. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, günde 200 bin numunenin çalışılabildiği İSLAB 4'ün test kapasitesi bakımından Avrupa'da ilk 3, dünyada ise ilk 10 arasında yer aldığını vurguladı.