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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!

Kapadokya'da heykeltıraş tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, uzaydan bile görülebilen büyüleyici görünümüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 16:15
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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!

Kapadokya'da heykeltıraş tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, gökyüzünden bile görülebilen büyüleyici görünümüyle keşfedilmeyi bekliyor.

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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!

"Kainata Taşlarla Fısıldayan Adam" olarak da bilinen heykeltıraş Rogers'in, 10 yıl önce başladığı ve 'Hayatın Ritmi' adını verdiği projesi kapsamında yapılan dev heykeller ziyaretçilerini bekliyor.

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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
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heykeltıraş tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!
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