Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller uzaydan bile görülebiliyor!

Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, uzaydan bile görülebilen büyüleyici görünümüyle keşfedilmeyi bekliyor. Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, gökyüzünden bile görülebilen büyüleyici görünümüyle keşfedilmeyi bekliyor. Kainata Taşlarla Fısıldayan Adam olarak da bilinen Avustralyalı heykeltıraş Rogers'in, 10 yıl önce başladığı ve 'Hayatın Ritmi' adını verdiği projesi kapsamında yapılan dev heykeller ziyaretçilerini bekliyor.