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doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için binlerce vatandaş dışından şehre akın etti. 'nın dolmasıyla gidemeyen vatandaşlar ise soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı. Cuma namazını Ayasofya'da kılamayacak vatandaşlar için namaz alanları oluşturuldu. Dev ekranlardan Ayasofya'da verilen Kuran tilaveti de gösterilen alanda, 'nin çeşitli illerinden gelenler için Türk tarafından ikramlarda bulunuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:54
Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak için binlerce vatandaşlar dışından şehre akın etti. Ayasofya'nın tamamen dolması ve Valilik tarafından girişlerin kapatılması ile birlikte şehir dışından gelen vatandaşlar, soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı. Cuma namazını Ayasofya'da kılamayacak vatandaşlar için namaz alanları oluşturuldu.

Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

Dev ekranlardan Ayasofya'da verilen Kuran tilaveti de gösterilen alanda, 'nin çeşitli illerinden gelenler için Türk tarafından ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

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Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

"HAFIZLIĞIMI BİTİRDİĞİMDE İNŞALLAH BU CAMİYE ATANMAK İSTİYORUM"

Büyüdüğünde torunlarına anlatmak ve ilk cuma namazını burada kılmak için geldiğini söyleyen 11 yaşındaki hafız Ahmet Salih Şimşek, " Sakarya'dan geldik. Şu anda çok mutluyum. Tarihe ana şahitlik ettiğim için mutluyum. Büyüdüğümde torunlarım olursa bende açılışında ordaydım demek istediğim ve ilk Cuma namazını kılmak için buraya geldim. 11 yaşındayım. Hafızlık yapıyorum. Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum " diye konuştu.

Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

"TARİHİ GÜNE ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN GELDİK "

Ayasofya'nın çevresinde olmanın bile mutlu ettiğini söyleyen Muharrem Şimşek," Sakarya'dan geliyoruz. Mutluyuz. Ayasofya'nın açılışına; tarihi güne şahitlik etmek için geldik. Ümmet-i Muhammet'e Ayasofya'nın açılışı hayırlı olsun. Kudüs'ün de açılışını bu ümmet birlik ve beraberlik içinde olduğunda görecektir. " dedi.

Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

Şimşek, "Buna da canı gönülden inanıyoruz. Biz Ayasofya'nın içinde kılamayacağımızı biliyoruz. Ama çevresinde de olmamız ve akşam saatlerinde tekrar oraya varabilmemiz yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buralara gelmekti. Cumayı burada kılacağız inşallah. Ayasofya'da kılamayacağımız için üzgünüz ama diğer vakitlere katılırız " ifadelerini kullandı.

Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı
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Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı
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