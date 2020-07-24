Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

"HAFIZLIĞIMI BİTİRDİĞİMDE İNŞALLAH BU CAMİYE ATANMAK İSTİYORUM"
Büyüdüğünde torunlarına anlatmak ve ilk cuma namazını burada kılmak için geldiğini söyleyen 11 yaşındaki hafız Ahmet Salih Şimşek, " Sakarya'dan geldik. Şu anda çok mutluyum. Tarihe ana şahitlik ettiğim için mutluyum. Büyüdüğümde torunlarım olursa bende açılışında ordaydım demek istediğim ve ilk Cuma namazını kılmak için buraya geldim. 11 yaşındayım. Hafızlık yapıyorum. Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum " diye konuştu.