Ayasofya Meydanı doldu, taştı! Vatandaşlar soluğu Yenikapı'da aldı

Şimşek, "Buna da canı gönülden inanıyoruz. Biz Ayasofya'nın içinde kılamayacağımızı biliyoruz. Ama çevresinde de olmamız ve akşam saatlerinde tekrar oraya varabilmemiz yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buralara gelmekti. Cumayı burada kılacağız inşallah. Ayasofya'da kılamayacağımız için üzgünüz ama diğer vakitlere katılırız " ifadelerini kullandı.