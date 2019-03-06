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Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bir dizi ziyarette bulunmak için 'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı , AK Parti ve Kocaeli Defterdarlığı ziyaretlerinden sonra sokağa çıkarak esnafla ve gençlerle bir araya geldi.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 06.03.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 17:57
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz
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Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bir dizi program için 'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı , Kapanönü mevkisinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

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Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Vatandaşlar Kocaelinde Bakan Albayrak'a büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu, birlikte fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı , 'de iş adamları ile buluştuğu toplantı sonrasında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Bakan Albayrak, İzmit'te esnafı ziyaret etti. Vatandaşların problemlerini dinleyen Albayrak, iş yeri sahiplerine 'Hayırlı işler' dileğinde bulundu.

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak esnafı ziyareti sonrasında SEKA Kağıt Müzesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

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