Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.