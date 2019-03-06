Bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti ve Kocaeli Defterdarlığı ziyaretlerinden sonra sokağa çıkarak esnafla ve gençlerle bir araya geldi. Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kapanönü mevkisinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti. Vatandaşlar Kocaelinde Bakan Albayrak'a büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu, birlikte fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, 'Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız' diye yanıt verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de iş adamları ile buluştuğu toplantı sonrasında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Bakan Albayrak, İzmit'te esnafı ziyaret etti. Vatandaşların problemlerini dinleyen Albayrak, iş yeri sahiplerine 'Hayırlı işler' dileğinde bulundu. Bakan Albayrak esnafı ziyareti sonrasında Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.