Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

11 Ocak koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verileri, pandemiye ilişkin detayları öğrenmek isteyenlerce merak ediliyor. Günlük olarak Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden değerlendirmeler yaparak korona son durum verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bakan Fahrettin Koca son dakika olarak duyurduğu Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul 11 Ocak koronavirüs tablosu, ağır hasta, entübe hastalar sayılarıyla Türkiye'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…