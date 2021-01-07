11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı günlük korona son durum verilerine göre gün gün hasta sayısında azalmalar görülüyor. Avrupa'da İngiltere merkezli ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında ise yeni (covid-19) koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya başlarken, durumundan şüphelenenler hızla koronavirüs testi yaptırıyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak bugünkü korona son durum verileri için 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor. Türkiye'de korona vaka sayısı ile 7 Ocak koronavirüs tablosu detayları…