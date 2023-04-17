Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Türk sporcuların çok güçlü olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Avrupa'da zirvede hep biz varız. Cimnastik Türkiye'ye yeni bir branş belki ama hamdolsun Ferhat'ı (Arıcan), İbrahim'i (Çolak), Adem'i (Asil), Ahmet'i (Önder), Mehmet Ayberk'iyle (Koşak), kızlarımızla hamd olsun gelen güçlü bir jenerasyon var. Tabii kulübümüzün, hocalarımızın hakikaten her birinin bu anlamdaki gayretleri takdire şayan. Biz devlet olarak her zaman onların yanındayız. "