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Haberler Galeri Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi
Giriş Tarihi: 17.04.2023 21:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 21:47

Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta zirvelere koştuğunu belirterek, "Her biri bizim gururumuz. Onlarla gurur duyuyoruz ve bu gururu, bu milletimiz 85 milyon hak ediyor. Güçlü tesis altyapısıyla Türkiye tesis devrimini gerçekleştirdi. Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi." dedi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adem Asil ve diğer sporcularla Togg'a binerek havalimanında ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cimnastiğiyle, yüzmesiyle, okçuluğuyla, boksuyla, güreşiyle, halteriyle zirvelere koşan bir Türk sporu var, Türk sporcusu var. Her biri bizim gururumuz. Onlarla gurur duyuyoruz ve bu gururu, bu milletimiz 85 milyon hak ediyor. Güçlü tesis altyapısıyla Türkiye tesis devrimini gerçekleştirdi. Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Türk sporcuları İzmir'e gelişlerinde havalimanında karşıladı.

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Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Bakan Kasapoğlu, havalimanının VIP çıkışında, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcularla buluştu.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Sporcuları tebrik edip, elde edilen madalyaların tüm Türkiye'yi gururlandırdığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Ben her birini alnından öpüyorum. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bravo. Artık pek çok branşta olduğu gibi jimnastikte de Türkiye tarih yazıyor. Bir defalık değil. Artık sürdürülebilir bir başarı var." dedi.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi

Türk sporcuların çok güçlü olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Avrupa'da zirvede hep biz varız. Cimnastik Türkiye'ye yeni bir branş belki ama hamdolsun Ferhat'ı (Arıcan), İbrahim'i (Çolak), Adem'i (Asil), Ahmet'i (Önder), Mehmet Ayberk'iyle (Koşak), kızlarımızla hamd olsun gelen güçlü bir jenerasyon var. Tabii kulübümüzün, hocalarımızın hakikaten her birinin bu anlamdaki gayretleri takdire şayan. Biz devlet olarak her zaman onların yanındayız. "

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