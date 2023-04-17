Giriş Tarihi: 17.04.2023 21:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
21:47
Bakan Kasapoğlu: Türkiye sporda altyapı devrimini gerçekleştirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta zirvelere koştuğunu belirterek, "Her biri bizim gururumuz. Onlarla gurur duyuyoruz ve bu gururu, bu milletimiz 85 milyon hak ediyor. Güçlü tesis altyapısıyla Türkiye tesis devrimini gerçekleştirdi. Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi." dedi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adem Asil ve diğer sporcularla Togg'a binerek havalimanında ayrıldı.