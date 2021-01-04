Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan ve (covid-19) koronavirüs mutasyon olayının yaşanması sonrasında şüpheli durumda olan test yaptırmak için sağlık kuruluşlarına müracaat etmeyi sürdürüyor. Öte yandan ülkemizde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugünkü korona son durum verileri 3 Ocak koronavirüs tablosu formatında paylaşılıyor. (3 Ocak 2021) Ankara, İzmir, İstanbul ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verilerini içeren 3 Ocak koronavirüs tablosu ve diğer tüm son dakika corona virüsü haberlerine buradan erişebilirsiniz…