Küresel anlamda pandemi oluşturarak enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile ilgili yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de etkili olan pandemiye ilişkin günlük son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. Bugünkü vaka ve ölüm sayıları ise 4 Ocak koronavirüs tablosu formatında Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanacak. Ankara, İzmir, İstanbul Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verileriyle 4 Ocak koronavirüs tablosu detaylarına buradan erişebilirsiniz…