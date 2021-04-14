Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

100 bin kişiye düşen vaka sayısının en çok olduğu iller Kırklareli (882,13), İstanbul (804,97), Çanakkale (797,34), Yalova (690,82) ve Kastamonu (653,33) olurken en az görülen iller ise sırasıyla Şırnak (32,17), Hakkari (46,34), Van (61,69), Şanlıurfa (61,84) ve Mardin (63,06) oldu.