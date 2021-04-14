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Haberler Galeri Bakanlıktan son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış
Giriş Tarihi: 13.04.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 01:43

Bakanlıktan : illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! ve 'nde korkutan artış

haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre; Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanması kararı alınırken, hafta sonu kısıtlama saatleri 19.00-05.00 arası olarak güncellendi. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. ve 'nde haftalık vaka sayılarında gözle görülür bir artış gözlemlendi. Peki hangi ilde kaç vaka var? İşte son dakika haberinin detayları.

BURAK ÇELİK
Son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış

haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

100 bin kişiye düşen vaka sayısının en çok olduğu iller (882,13), (804,97), Çanakkale (797,34), Yalova (690,82) ve Kastamonu (653,33) olurken en az görülen iller ise sırasıyla Şırnak (32,17), Hakkari (46,34), Van (61,69), Şanlıurfa (61,84) ve Mardin (63,06) oldu.

Son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış

İSTANBUL'DA VAKALAR KATLANIYOR

100 binde haftalık vaka sayısına göre , 804,97 ile en çok vaka görülen ikinci il olurken üç büyükşehirden Ankara'da vaka sayısı 419.06, İzmir'de ise 304.07 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Peki diğer illerde son durum ne? İşte il il haftalık vaka sayıları...

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Son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış

Adana 171,16

Son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış

Adıyaman 260,89

Son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış

Afyonkarahisar 248,20

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