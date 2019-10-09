Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın, makamında harekatı başlatma emrini verdiği ana ilişkin çekilen fotoğraflar, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı. O anların ardından harekattan ilk fotoğraf kareleri de ajanslara düşmeye başladı.