Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı 'ın, Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın, makamında harekatı başlatma emrini verdiği ana ilişkin çekilen fotoğraflar, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı. O anların ardından harekattan ilk fotoğraf kareleri de ajanslara düşmeye başladı.

AJANSLAR Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 09.10.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 18:13
Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Türkiye'nin uzun süredir operasyon sinyali verdiği ve ABD ile güvenli hale getirilmesi amaçlanan ancak başarılı olunamayan 'nin kuzeyindeki terör unsurlarının kontrolündeki bölgelere yönelik Harekatı başlatıldı.

Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Başkan Erdoğan'ın, Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin kare, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan , Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Uzun süredir askeri yığınağın yapıldığı ve Geçici Hükümetine bağlı Milli Ordu unsurlarının da sevk edildiği sınır hattındaki birlikler, saat 16.00'da belirlenen terör hedeflerini obüs ve tanklar ile ateş altına aldı.

Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Fırat'ın doğusundaki Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki bölgelerde belirlenen terör unsurlarına hedefler birbiri ardına kara destek vasıtaları ile ateş altına alındı.

Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Tankçı birliklerinin ateş altına aldığı terör hedeflerinden dumanlar yükselirken, ilçe merkezinde de harekatın başlaması coşkuyla karşılandı.

Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Hedeflerdin vurulmaya başlamasının ardından Akçakale ilçe merkezi ile sınır hattına yakın bölgelerde de güvenlik güçleri sivilleri uyararak sınıra yaklaşmamalarını istedi.

Barış Pınarı'ndan ilk kareler gelmeye başladı

Öte yandan öncesi ilçe genelinde GSM operatörlerinin telefon ve internet hizmeti de kısıtlandı.

BİZE ULAŞIN