Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi. Türkiye'nin köklü haber ajansı Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen Yılın Fotoğrafı yarışması bu sene de binlerce kare içinden birbirinden en çarpıcı olanlarını belirledi. Türkiye ve dünyadan en dikkat çekici fotoğrafların seçildiği listede önemli kareler yer alıyor. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek. Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:40
Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın seçtiği o 3 kare!

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

SURİYE'DEKİ SALDIRILARIN HEDEFİ ÇOCUKLAR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

HUZUR YAYLASI

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

MİLLİLERDEN ASKER SELAMI

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden devam ediyor.

İşte diğer adaylar!

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

SELİN ARDINDAN

Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapıldı

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KONTROLLÜ YIKIM

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanının bitişiğindeki 10 katlı Yunus apartmanı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı

BİZE ULAŞIN