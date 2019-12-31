Haberler

Galeri

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi. Türkiye'nin köklü haber ajansı Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen Yılın Fotoğrafı yarışması bu sene de binlerce kare içinden birbirinden en çarpıcı olanlarını belirledi. Türkiye ve dünyadan en dikkat çekici fotoğrafların seçildiği listede önemli kareler yer alıyor. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek. Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





