Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek fidan dikimi gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da eşlik etti. Erdoğan, İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. İŞTE O KARELER...