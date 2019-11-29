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Başkan Erdoğan 'da fidan dikti

Başkan , İkmal Maliye Okulu ve Komutanlığı'nı ziyaret ederek fidan dikimi gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 19:01
Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti

Başkan , İkmal Maliye Okulu ve Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da eşlik etti.

Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti

Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Komutanlığı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti

Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti

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Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti
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Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti
Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti
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