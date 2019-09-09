Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulun da resmi açılışlarının yapıldığını dile getirerek, "Böylece anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar eğitimin tüm kademelerinde toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın da milletimize ve eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okullarda okuyacak öğrencilerimizin hepsine Mevla'dan zihin açıklığı niyaz ediyorum." diye konuştu.