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  • Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Başkan Erdoğan 'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Başkan , 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. 'de bulunan 'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 18:04
Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler
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Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'deki 'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

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Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Cumhurbaşkanı , 'deki 'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı. Yeni eğitim öğretim yılının açılışında şehit öğretmenleri de anan Erdoğan, öğrenci, öğretmen ve ailelere başarılar diledi.

Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulun da resmi açılışlarının yapıldığını dile getirerek, "Böylece anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar eğitimin tüm kademelerinde toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın da milletimize ve eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okullarda okuyacak öğrencilerimizin hepsine Mevla'dan zihin açıklığı niyaz ediyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

Türkiye'nin son 17 yılının reform ve kalkınma odaklı bir anlayışla çehresinin değiştiği bir dönem olduğunu vurgulayan Erdoğan, sadece İstanbul'a yapılan yatırımların bile tek başına bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

2013'te hizmete açılan Marmaray'ı bugüne kadar 355 milyon yolcunun kullandığını hatırlatan Erdoğan, 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün her birinden 45 milyona yakın araç geçtiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ndeydi. İşte Erdoğan'ın gençlerle geçen gününden anlamlı kareler

İstanbul-İzmir Otoyolu içerisinde yer alan Osman Gazi Köprüsü'nün son 3 yılda 25 milyona yakın aracın konforla Körfez'in karşısına geçmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

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