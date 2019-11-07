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  • Başkan Erdoğan "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti

Başkan Erdoğan "" sergisini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti ve Türbe kompleksindeki "" sergisini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 21:38
Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , Gül Baba Türbesi'ni ve Türbe kompleksindeki "" sergisini ziyaret etti

Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti ve Türbe kompleksindeki "" sergisini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak için bulunduğu Macaristan'da Erdoğan, restorasyonu tamamlandıktan sonra açılışı geçen yıl yapılan Gül Baba Türbesi'ne geldi.

Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti

Erdoğan, Türbe kompleksinde bulunan "" sergisini de gezdi.

Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti
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Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti
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