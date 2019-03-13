Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu. Erdoğan, Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kurban Kurtoğlu adlı vatandaşın evine gitti. Kurtoğlu ailesiyle çay içen Erdoğan, aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın kürsüde konuştuğu anda miting alanı yanında bulunan bir evden kendisine çay daveti geldi. Çay davetini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, miting sonrasında Summani Gülhan'ın evine konuk oldu. Ev halkı ile çay eşliğinde sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kurban Kurtoğlu'nun evine misafir oldu. Burada çay içip börek yiyen Erdoğan'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti.