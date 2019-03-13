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Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 13.03.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 21:33
Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti
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Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , bir vatandaşın evine ziyarette bulundu. Erdoğan, Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kurban Kurtoğlu adlı vatandaşın evine gitti. Kurtoğlu ailesiyle çay içen Erdoğan, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

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Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti

Başkan Erdoğan'ın kürsüde konuştuğu anda miting alanı yanında bulunan bir evden kendisine çay daveti geldi.

Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti

Çay davetini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, miting sonrasında Summani Gülhan'ın evine konuk oldu.

Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti

Ev halkı ile çay eşliğinde sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kurban Kurtoğlu'nun evine misafir oldu. Burada çay içip börek yiyen Erdoğan'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti.

Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti
Başkan Erdoğan miting sonrası o evi ziyaret etti
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