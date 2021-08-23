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Haberler Galeri Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi
Giriş Tarihi: 23.08.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 21:17

Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor bakanlığımız ve federasyonlarımızla, Tokyo 2020 olimpiyatlarını değerlendirecek; güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da, 2016 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

"Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır.

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Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞTIR"

Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.

Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

"ZOR GÜNLERDE MİLLETİMİZE HEYECAN YAŞATTINIZ"

Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.

Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

"108 SPORCUMUZUN HER BİRİ TAKDİRİ HAK ETMEKTEDİR"

Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz.

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