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Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 23:37
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmelerden kareler...

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

BM temaslarını sürdüren Başkan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

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Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

Cumhurbaşkanı , Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

Türkiye Cumhurbaşkanı , Çekya Başbakanı Andrey Babis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

Cumhurbaşkanı , Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

Türkiye Cumhurbaşkanı , Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi...

Cumhurbaşkanı , Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ı kabul etti.

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