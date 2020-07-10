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Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından 20.53'te başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren Millete Sesleniş konuşmasında 3 önemli mesaj yer aldı.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 23:12
Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

Millete Sesleniş konuşmalarında genellikle arka fonda Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Türk bayrağı bulunan Erdoğan'ın Ayasofya mesajları verdiği konuşmasında 3 vurgu öne çıktı.

Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

FATİH'İN VAKFİYESİ YANSITILDI

Erdoğan'ın "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor" dediği konuşmasında 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili ifadelerinin de yer aldığı vakfiyesinden görüntüler fona yansıtıldı.

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Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı kendi mülküne katan ve bir vakıfla destekleyen Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin son günlerde çok konuşulan bir vakfiye yayınlamıştı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya ile ilgili vakfiyesinde "Camilikten çıkarırlarsa ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar" demişti.

Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasofya'yı da içeren 1 Haziran 1453 tarihli yüzlerce sayfalık vakfiyesinin bir yerinde aynen şunları söylüyor:

'Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir, bir maddesini tebdil eder, onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterir, yardım ederse, kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkar, camilikten çıkarır ve sahte evrak düzenleyerek mütevellilik hakkı gibi şeyler isterse, yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesabına geçirirse huzurunuzda ifade ediyorum ki en büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur.

Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

Bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun. Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir.' Evet, bugün alınan karar, aynı zamanda Fatih'in işte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır.

Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

O FOTOĞRAF KERİBAR'A AİT

Erdoğan'ın konuşması sırasında arkasında bir de dev Ayasofya fotoğrafı konuldu. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü sanat/fotoğraf alanında kazanan İzzet Keribar'a ait Ayasofya fotoğrafı, 2010 yılında çekildi. Usta bir fotoğraf sanatçısı olan 84 yaşındaki Keribar'ın çektiği Ayasofya fotoğrafında caminin içi tüm ihtişamıyla görülebiliyor.

Başkan Erdoğan’ın Ayasofya şifreleri! 20.53’teki konuşmada 3 Ayasofya mesajı

AYASOFYA BESTESİYLE MESAJ

Erdoğan'ın konuşmasının ardından ise ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Ayasofya için hazırladığı özel bestenin çalınması dikkat çekti. Sanatçı, Ayasofya'nın dünden bugüne hikayesini anlattığı bestesinde Türk ve batı müziği enstrümanlarını kullandı. Uğurlu'nun Ayasofya bestesi "Dünya Başkenti İstanbul" isimli albümünde de yer aldı. Ünlü Türk piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya kompozisyonu için hazırladığı özel klibi de müzikseverlerle paylaşmıştı.

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