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Haberler Galeri Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi
Giriş Tarihi: 29.08.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 21:51

Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi

Bayraktar AKINCI TİHA bugün düzenlenen törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi

Türk savunma sanayiinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da eklendi.

Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenen törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi

Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.

Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine girdi

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

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