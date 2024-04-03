Beşiktaş-Gayrettepe’deki yangında korkunç detay: İlk otopsi sonuçları çıktı! Hayatını kaybeden 29 kişi dumandan zehirlenmiş...

Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.