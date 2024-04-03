Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:57
Beşiktaş-Gayrettepe'deki yangında korkunç detay: İlk otopsi sonuçları çıktı! Hayatını kaybeden 29 kişi dumandan zehirlenmiş...
Türkiye'yi yasa boğan olay dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Gayrettepe'de tadilat yapılan Masquerade isimli gece kulübünde önce patlama yaşandı ardından da yangın çıktı. İstanbul Gayrettepe'de, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen ilk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden 29 kişide karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş.